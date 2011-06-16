Кабмін затвердив платні послуги, які надає СБУ

Київ. 16 червня. УНІАН. Кабінет міністрів затвердив перелік платних адміністративних послуг, що надаються Службою безпеки України.

Текст відповідного розпорядження від 9 червня № 526-р оприлюднене на Урядовому порталі.

Згідно з документом, до платних адмінпослуг належать: видача ліцензії на розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлю спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв’язку, іншими засобами негласного отримання інформації; переоформлення ліцензії на розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлю спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв’язку, іншими засобами негласного отримання інформації.

Крім того, платною є видача дубліката ліцензії на розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлю спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв’язку, іншими засобами негласного отримання інформації; видача копії ліцензії на розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлю спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв’язку, іншими засобами негласного отримання інформації; видача ліцензії на впровадження, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів.

Також СБУ надає платні адмінпослуги з переоформлення ліцензії на впровадження, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів; видачі дубліката ліцензії на впровадження, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів; видачі копії ліцензії на впровадження, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів.