На Полтавщині син до смерті забив батька

Полтава. 16 червня. УНІАН. У Полтавській області в селі Халтурино син до смерті забив батька. Розтин тіла засвідчив, що чоловік помер від закритої травми шийного відділу хребта та грудної клітки, крововиливу під оболонку спинного мозку в шийному відділі та перелому ребер справа

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області, за словами односельців у родині часто виникали сварки. Чоловіки разом проживали, частенько разом випивали, після чого "з'ясовували" стосунки на кулаках.

Остання сварка між чоловіками закінчилася трагічно. Під час словесної перепалки син кулаком вдарив батька в обличчя. Від удару чоловік не втримався на ногах та впав на бильце крісла. Після отриманих тілесних ушкоджень побитий чоловік помер через 3 доби.

До лікарні та міліції за допомогою чоловік так і не звернувся.

Наразі слідчий відділ Карлівського райвідділу міліції порушив кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження, що потягло за собою смерть потерпілого. За такий злочин сину загрожує термін від 7 до 10 років.