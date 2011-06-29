У Києві судитимуть посадовця кладовища за «грошові винароди»

Київ. 29 червня. УНІАН. Прокуратурою Солом’янського району Києва передано до суду кримінальну справу щодо службової особи одного із кладовищ, яке знаходиться у підпорядковані Ритуальної служби комунального підприємства КМДА.

Встановлено, що обвинувачена, використовуючи своє службове становище, одержала незаконну грошову винагороду в розмірі майже 15 тис. грн. за оформлення місця для поховання, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва. При цьому чиновник внесла завідомо неправдиві відомості до офіційних документів про те, що зазначене місце є родинним похованням.