У Києві судитимуть посадовця кладовища за «грошові винароди»
12:43, 29 червня 2011Кримінал
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Незаконно оформляла місця поховань
Київ. 29 червня. УНІАН. Прокуратурою Солом’янського району Києва передано до суду кримінальну справу щодо службової особи одного із кладовищ, яке знаходиться у підпорядковані Ритуальної служби комунального підприємства КМДА.
Встановлено, що обвинувачена, використовуючи своє службове становище, одержала незаконну грошову винагороду в розмірі майже 15 тис. грн. за оформлення місця для поховання, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва. При цьому чиновник внесла завідомо неправдиві відомості до офіційних документів про те, що зазначене місце є родинним похованням.
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