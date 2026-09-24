'Не хочеш, але мусиш': Зеленський визнав, що робить багато помилок

Президент заявив, що під час повномасштабної війни йому щодня доводиться ухвалювати сотні складних рішень, частину з яких він вважає помилковими.

Президент України Володимир Зеленський визнав, що за роки повномасштабної війни припускався багатьох помилок. За його словами, це пов'язано з величезною кількістю складних рішень і домовленостей, які доводиться ухвалювати щодня. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Наприкінці розмови головна редакторка WSJ Емма Такер запитала президента, як він справляється зі стресом після років війни.

"Не знаю. Я не впевнений, що справді з ним справляюся", – відповів Зеленський.

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Він зазначив, що намагається виконувати свою роботу так, щоб після завершення війни та президентства мати можливість залишитися жити в Україні й спокійно ходити вулицями своєї країни.

"Під час війни ти робиш дуже багато помилок"

Зеленський прямо визнав, що за час повномасштабної війни ухвалював помилкові рішення. Водночас конкретних прикладів він не назвав.

"Звичайно, я роблю помилки. Під час війни ти робиш дуже багато помилок. Чому? Тому що ти маєш... Як там каже президент Трамп? Make a deal? Тобі доводиться укладати сотні угод щодня", – сказав глава держави.

За його словами, такі рішення часто є складними та дуже чутливими.

"Іноді ти знаєш, що навіть не хочеш цього робити, але мусиш", – додав Зеленський.

Президент також пояснив, що його робота зрештою зводиться до ставлення до країни та людей.

"Все обертається навколо людей. Люди дають тобі енергію жити. А є люди, яких ти ненавидиш, – і вони забирають усю твою енергію", – сказав Зеленський.

Інші заяви Зеленського

Як повідомляв УНІАН, під час виступу на загальних дебатах Генеральної асамблеї ООН Зеленський заявив, що Росія втягнула у війну проти України громадян 47 країн.

За його словами, у війні Росії проти України на російському боці беруть участь, зокрема, громадяни таких країн як Гана, Непал, Таджикистан, Індія, Ємен, Кенія, Зімбабве, Куба, Білорусь, Судан, Південна Африка.

Також Зеленський нагадав, що кремлівський диктатор Володимир Путін нещодавно вчергове пообіцяв представникам американського президента Дональда Трампа, що він захопить Донецьку область. Він додав, що після цього Путін ще раз дасть зрозуміти всьому світові, що не планує зупинятися лише на захоплені українського Донбасу.

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