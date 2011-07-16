Україна видворила білоруських дипломатів за шпигунство – ЗМІ

Київ. 16 липня. УНІАН. Україна видворила білоруських дипломатів за шпигунство, повідомляє «Дзеркало тижня. Україна».

Видання нагадує, що раніше як одна з версій конфлікту озвучувалася реакція Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА на відповідь українського колеги Віктора ЯНУКОВИЧА, яка наступила за звинуваченням його у «вошивості».

Пізніше виявилося, що причина видворення дипломатів інша. За відомостями ZN.UA, упродовж останніх чотирьох місяців з України за шпигунство було вислано двох військових аташе Республіки Білорусь. Прикметно, що між спецслужбами країн СНД існує домовленість не вести розвідувальну діяльність один проти одного, але Мінськ (утім, як і Москва), пише газета, не дотримується цієї угоди. Наприклад, користуючись тим, що окремі несвідомі українські громадяни часто провозили через українсько-білоруський кордон незадекларовані блоки сигарет, білоруси активно вербували українців. З цього приводу український МЗС не раз безрезультатно передавав ноти білоруській стороні.

Після рішення Києва у відповідь була реакція білоруської влади: з Мінська було вислано двох українських військових дипломатів - аташе з питань оборони і військового аташе. У світі дипломатії діє принцип взаємності, але білоруси вийшли за рамки правил, прийнятих у цивілізованому світі. Як відзначає видання, Мінську здалося мало оголосити небажаними персонами українських військових дипломатів. Білоруською контррозвідкою було розіграно «виставу», яка повинна була дискредитувати українських офіцерів. І наприкінці травня останній співробітник військового аташе Посольства України був змушений упродовж 24 годин залишити територію Республіки Білорусь.

«Дзеркало тижня. Україна» припускає, що, судячи з поведінки Мінська й Києва, шпигунська історія не матиме серйозних наслідків. Попри відносини двох країн, які не можна назвати ідеальними, сторони всіляко уникають розголосу, а це означає, що сторони, попри наявні проблеми, не хочуть посилювати конфлікт.