На Луганщині на хабарі $10 тис. затримано чиновника

Луганськ. 18 липня. УНІАН. У Луганській області за матеріалами УДСБЕЗ УМВС України прокуратура області порушила кримінальну справу відносно голови комісії з питань агропромислового комплексу земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища Станично-Луганської районної ради.

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах справу порушено за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара).

Встановлено, що чиновник вимагав та отримав $10 тис. хабара від приватного підприємця за сприяння у виділенні йому земельної ділянки на території Малиновського лісництва під індивідуальне будівництво.

Посадовця затримано.