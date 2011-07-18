На Луганщині на хабарі $10 тис. затримано чиновника
10:28, 18 липня 2011Кримінал
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Хабар вимагав від приватного підприємця за виділення земельної ділянки під будівництво
Луганськ. 18 липня. УНІАН. У Луганській області за матеріалами УДСБЕЗ УМВС України прокуратура області порушила кримінальну справу відносно голови комісії з питань агропромислового комплексу земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища Станично-Луганської районної ради.
Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах справу порушено за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара).
Встановлено, що чиновник вимагав та отримав $10 тис. хабара від приватного підприємця за сприяння у виділенні йому земельної ділянки на території Малиновського лісництва під індивідуальне будівництво.
Посадовця затримано.
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