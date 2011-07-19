Прес-конференція захисників Тимошенко щодо подальшої стратегії захисту Ю.Тимошенко

19 липня, о 14.30 в інформаційному агентстві УНІАН (Київ, вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція народного депутата Сергія Власенка та нових захисників екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у судовому процесі. Тема прес-конференції: «Подальша стратегія захисту Юлії Тимошенко». Телефон для довідок: 527-70-84, 067-230-17-05.



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