Порушено справу стосовно екс-начальника Фонду майна Криму

Сімферополь. 22 липня. УНІАН. Прокуратура порушила кримінальну справу стосовно колишнього начальника Фонду майна Криму і двох начальників відділів цього відомства за підозрою у зловживанні службовим становищем і перевищенні посадових повноважень при передачі в оренду підприємству цілісного майнового комплексу за заниженою ставкою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник прокурора Криму Геннадій ДЕМ’ЯНЕНКО, не уточнивши прізвища підозрюваних.

За його даними, комплекс було передано в оренду минулого року.

”Шкода за застосування неправильного коефіцієнта для відрахування орендної ставки становила, за розрахунками фахівців, 9 мільйонів гривень. Наскільки мені відомо, деяких працівників Фонду майна навіть сьогодні вже затримали”, - сказав Г.ДЕМ’ЯНЕНКО.

На питання УНІАН, чи затримано екс-голову фонду, представник прокуратури відповів: ”Колишній керівник відсутній”.

Відповідаючи на питання, чи оголошено колишнього голову в розшук, Г.ДЕМ’ЯНЕНКО сказав: ”Справу сьогодні тільки порушили, до розшуку не дійшло, але те, що його немає в наявності - за місцем проживання і в Сімферополі - це я вам підтвердити можу”.

За деякими даними, йдеться про Юрія ШИМІНА, який керував Фондом майна Криму близько восьми років. За заниженою ставкою було передано комплекс колишнього радгоспу-заводу ”Коктебель”.