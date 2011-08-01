У Харкові під час ДТП постраждали троє міліціонерів

Харків. 1 серпня. УНІАН. У центрі Харкова внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали троє працівників обласного управління міліції.

Як повідомила кореспондентові УНІАН начальник Відділу зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, ДТП сталося на перехресті вулиць Чернишевського та Маяковського сьогодні близько 15.30.

Водій автомобілю «Таврія», рухаючись по вулиці Маяковського, на перехресті з вулицею Чернишевського проігнорував дорожній знак «Поступися дорогою» та допустив зіткнення зі службовим автомобілем слідчого управління Головного управління МВС України в Харківській області.

Від удару службовий автомобіль правоохоронців перевернувся. У результаті ДТП постраждали водій та двоє працівників слідчого управління обласного управління міліції. З травмами різного ступеню тяжкості міліціонерів доправлено до міської лікарні. 25-річний водій «Таврії» з черепно-мозковою травмою та забиттям голови та ніг також знаходиться в лікарні.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю працівників міліції прокуратура проводить перевірку.