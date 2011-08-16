Затримано одного із учасників нападу на охоронця банку в Києві

Київ. 16 серпня. УНІАН. У Ялті працівники карного розшуку Шевченківського райуправління столичної міліції затримали одного з двох зловмисників, які в Києві в липні викрали в охоронця банку 400 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві.

Як нагадали в ВЗГ, 28 липня 2011 року до Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшло повідомлення, що о 10 годині 20 хвилин на вулиці Дмитрівська двоє невідомих відібрали у громадянина 375 тисяч гривень й зникли з місця скоєння злочину. Слідчо-оперативна група, яка прибула за викликом, встановила, що пограбований 41-річний чоловік працює в управлінні охорони одного зі столичних банків. Маючи на меті перевезти досить велику суму грошей із філії до центрального офісу своєї комерційної фінансової установи, він однак не скористався послугами працівників ДСО МВС України, або охоронців банку.

Не діставшись власного автомобіля буквально кілька кроків, охоронець банку став жертвою нападу двох зловмисників. Злодії, нижні частини облич яких були закриті банданами, завдали йому кілька ударів, заволоділи сумкою й швидко покинули місце злочину на Фольксвагені-Пасат темного кольору з держномерами АА 4990 ІС.

За цим фактом слідчим відділом Шевченківського райуправління було порушено кримінальну справу. Згодом оперативники встановили, що номерний знак було викрадено ще у червні цього року з іншої автівки. У подальшому працівники відділу карного розшуку Шевченківського райуправління столичної міліції під час оперативно-розшукових заходів затримали у Ялті 28-річного уродженця Грузії Якоба К., який зізнався у скоєнні злочину. Також його впізнав потерпілий.

Затриманий наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, його перевіряють на причетність до аналогічних злочинів на території міста Києва. Другого зловмисника оголошено в розшук. Правоохоронці просять громадян, кому відоме місцеперебування підозрюваного у скоєнні цього пограбування повідомити за тел. 102 або 044-486-03-06.