Лазаренко вийде з американської в'язниці 1 листопада 2012 року

Київ. 19 серпня. УНІАН. Скандальний екс-прем`єр України Павло Лазаренко вийде на волю на півроку пізніше, ніж передбачалося раніше.

Колишній прем`єр-міністр України Павло Лазаренко буде звільнений з в`язниці в Сполучених Штатах 1 листопада 2012 року.

Як повідомив фахівець зі зв`язків із громадськістю Федерального бюро в`язниць США Кріс Бурке, 4 серпня Лазаренко був переведений з федеральної виправної установи в Дубліні (штат Каліфорнія) до Terminal Island, також у Каліфорнії, - чоловічої виправної установи зі зниженим рівнем безпеки.

Раніше Лазаренка збиралися випустити 11 січня 2012 року.

Бурке не повідомив, чому змінений строк ув`язнення, пославшись на свою некомпетентність у цьому питанні.

Нагадаємо, Павло Лазаренко очолював уряд України з червня 1996 по липень 1997 року. У 1998 році він став народним депутатом і очолив фракцію "Громада".

Лазаренко був заарештований у США в лютому 1999 року з панамським паспортом і провів у в`язниці в очікуванні процесу близько 4 років.

У червні 2003 року його випустили під заставу в 65 млн доларів, однак 1 жовтня 2008 року екс-прем`єр вирішив повернутися в американську в`язницю, пояснивши це метою зберегти своє життя.

Американська прокуратура звинувачувала Лазаренка в здирництві, шахрайстві, перевезенні вкрадених авуарів і відмиванні в 1994-1999 роках 280 млн доларів.

25 серпня 2006 року окружний суд Сан-Франциско засудив Лазаренка до 108 місяців ув`язнення і штрафу в 10 млн доларів за відмивання грошей і продаж за кордон майна, отриманого незаконним шляхом під час ведення справ на посаді прем`єра України. Влітку 2010 року термін ув`язнення Лазаренка був скорочений ще на 7 місяців - до 11 січня 2012 року.

ТСН