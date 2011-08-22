У Києві вшанували пам'ять загиблих працівників міліції. Фото

Київ. 22 серпня. УНІАН. Сьогодні керівництво Міністерства внутрішніх справ України на чолі з Міністром Анатолієм Могильовим, а також члени колегії, керівництво Академії внутрішніх справ України, ветерани МВС та члени сімей загиблих міліціонерів поклали квіти до пам'ятнику «Мужності, вірності, героїзму працівників органів внутрішніх справ, які загинули від рук злочинців».

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

- Ці люди віддали своє життя за добру справу, залишились відданими присязі, не заплямували честь мундиру та захистили права людей, - підкреслив Анатолій Могильов. – Тому допомога членам сімей правоохоронців завжди є пріоритетом у нашій діяльності.

Також Міністр наголосив на тому, що всі члени сімей загиблих воїнів можуть розраховувати на допомогу Міністерства при виникненні будь-яких проблем.

- Ми повністю поділяємо вашу біль втрати та вважаємо своїм обов`язком завжди надавати вам максимальну допомогу, - сказав Анатолій Могильов під час зустрічі з родичами полеглих міліціонерів. - Звертайтесь, ми зробимо все можливе.

Після спілкування Міністр вручив присутнім подарунки.

- З першого дня загибелі мого чоловіка я відчуваю підтримку та увагу Міністерства внутрішніх справ, - розповідає удова загиблого міліціонера Інна Васильєва. – Це дуже багато значить для мене та моєї родини. Син навчався спочатку в Юридичному ліцеї МВС, тепер є студентом Національної академії внутрішніх справ України – бажає, як і його батько, стати правоохоронцем – боротися зі злочинністю.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня в Україні відзначається День пам’яті працівників органів внутрішніх справ, що загинули під час виконання службових обов’язків.

За роки незалежності України під час виконання професійних обов’язків загинуло близько тисячі правоохоронців.

Правоохоронці щорічно відзначають дату вшанування працівників міліції, які загинули при виконання своїх службових обов’язків.