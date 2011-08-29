У Черкасах СБУ затримала викладача вишу
17:26, 29 серпня 2011Кримінал
0 0
Вимагала від абітурієнта 11 тис. грн.
Черкаси. 29 серпня. УНІАН. Співробітники Управління Служби безпеки України в Черкаській області затримали викладача одного з вищих навчальних закладів Черкас, яка вимагала від абітурієнта 11 тис. грн. хабара за вступ до вишу на бюджетну форму навчання.
Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Управління СБУ в Черкаській області, прокуратура порушила стосовно викладача кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
Зловмисниці загрожує позбавлення волі строком від 8 до 12 років.
Триває слідство.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter