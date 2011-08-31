Міліція шукає зловмисників, що обікрали офіс КПУ

Київ. 31 серпня. УНІАН. Міліція проводить пошуки зловмисників, які обікрали офіс КПУ в Донецьку.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, сьогодні о 8.32 до чергової частини Донецького міськуправління міліції надійшло повідомлення від секретаря обласної організації КПУ про те, що в приміщенні партії на бульварі Шевченка відкрито 4 кабінети і сейфи в них.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронцями проводяться заходи щодо встановлення осіб, причетних до даної події.

Сума матеріального збитку встановлюється.

