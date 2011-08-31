У Миколаєві із суду втекло троє підсудних

Миколаїв. 31 серпня. УНІАН. Розшукуються зловмисники, які втекли з-під варти з приміщення районного суду м. Миколаєва.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, із приміщення районного суду зловмисники, завдавши тілесні ушкодження працівнику міліції, здійснили втечу з-під варти.

Зловмисникам було пред’явлено обвинувачення за ст. 186 «Грабіж» та 187 «Розбій» КК України.

«УМВС України в Миколаївській області звертається з проханням до громадян надати допомогу у встановленні місця знаходження розшукуваних та вразі отримання будь-якої інформації звертатись до найближчого підрозділу міліції. Конфіденційність гарантується», - зазначено в повідомлені.