В Одеському порту знайшли м`ячі із контрафактною символікою УЄФА

Одеса. 31 серпня. УНІАН. Близько тисячі футбольних м`ячів зі знаками, права інтелектуальної власності на які належать УЕФА, знайшли і вилучили митники в Одеському порту, повідомили УНІАН у прес-службі Південної митниці.

«Про виявлений факт повідомлено представникам Союзу європейських футбольних асоціацій, які підтвердили підозри митниці про контрафактний товар, - уточнили у прес-службі. - Відповідно до вимог Митного кодексу України митне оформлення цих товарів припинене».

Враховуючи, що підприємство-імпортер визнало факт неправомірного використання знаків, що належать УЄФА, досягнута домовленість з представниками УЄФА про відновлення прав інтелектуальної власності футбольної асоціації шляхом механічного видалення на м`ячах маркування цих знаків, оскільки чинне законодавство забороняє у період організації і проведення чемпіонатів як пряме, так і непряме використання у будь-який спосіб словесних знаків, найменувань, девізів, емблем, символів і талісманів УЄФА без дозволу футбольної асоціації.

Контроль за процесом демаркування здійснюватимуть посадовці Південної митниці і представники УЄФА.

Після видалення знаків і проведення відповідних митних процедур футбольні м`ячі можуть бути пущені у вільний продаж.