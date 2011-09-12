У Жмеринці в ДТП загинули батько з дочкою

Київ. 12 вересня. УНІАН. 11 вересня у місті Жмеринці, 39-річний водій автомобіля «Mitsubishi Grandis», місцевий житель, не впорався з керуванням та виїхав на тротуар, де скоїв наїзд на двох пішоходів. Постраждалими виявились 43-річний чоловік та його 17-річна дочка, які від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці пригоди.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

За попередніми висновками водій іномарки керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом ДТП порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», яка карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років.

Слідство триває.



