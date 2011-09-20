У Черкасах «замінували» автодорожній ліцей

Черкаси. 20 вересня. УНІАН. У Черкасах близько 13.00 невідомий зателефонував до міліції і повідомив про замінування Черкаського професійного автодорожнього ліцею.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, правоохоронці та рятувальники відразу виїхали на місце.

Усіх викладачів та ліцеїстів евакуювали, а рятувальники із собакою проводили пошуки вибухівки. Жодних вибухонебезпечних речовин не було виявлено.

Викладачам ліцею дали прослухати запис голосу невідомого ”мінера”, але його голос ніхто не впізнав.

Зараз міліція продовжує шукати цього аноніма.