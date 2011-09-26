Вчитель 1,5 роки розбещував хлопчиків
17:47, 26 вересня 2011Кримінал
0 0
Постраждало щонайменше 15 дітей
Харків. 26 вересня. УНІАН. У Харківській області затримано підозрюваного, працівника освіти, у розбещенні неповнолітніх. Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Харківській області.
Правоохоронці встановили, що протягом останніх 1,5 року педагог вступав у сексуальні контакти із неповнолітніми хлопчиками. Також правоохоронці повідомили, що чоловік фотографував дітей і змушував їх займатись сексом між собою.
Від дій підозрюваного постраждали щонайменше 15 хлопчиків.
За даним фактом міліція порушила кримінальну справу за статтею про насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter