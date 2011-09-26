Вчитель 1,5 роки розбещував хлопчиків

Харків. 26 вересня. УНІАН. У Харківській області затримано підозрюваного, працівника освіти, у розбещенні неповнолітніх. Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Харківській області.

Правоохоронці встановили, що протягом останніх 1,5 року педагог вступав у сексуальні контакти із неповнолітніми хлопчиками. Також правоохоронці повідомили, що чоловік фотографував дітей і змушував їх займатись сексом між собою.

Від дій підозрюваного постраждали щонайменше 15 хлопчиків.

За даним фактом міліція порушила кримінальну справу за статтею про насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом.