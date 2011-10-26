Водія, який збив вагітну жінку у Чернігові, затримали в Москві

Чернігів. 26 жовтня. УНІАН. Водія, який збив вагітну жінку на переході у Чернігові в 2010 році, затримано у Москві.

Про це УНІАН повідомили у секторі громадських зв`язків Управління МВС України в області.

Під час оперативно-профілактичної операції "Розшук", яка проводилася у жовтні, співробітники Управління карного розшуку УМВС області та Чернігівського міського відділу встановили місцезнаходження 37-річного жителя обласного центру, який знаходився у міждержавному розшуку за скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

У липні 2010 року цей чоловік за кермом автомобіля "Daewoo Lanos" на пішохідному переході біля стадіону імені Юрія Гагаріна збив вагітну жінку. В результаті дорожньо-транспортної пригоди жінка отримала численні травми, а її дитина загинула.

Водій перебував на підписці про невиїзд, і аби уникнути кримінального покарання (санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років), винуватець дорожньо-транспортної пригоди втік до Росії. У Москві він влаштувався на роботу на автомийку.

Чернігівські оперативники визначили місцезнаходження утікача і зв`язалися з російськими колегами, ті й затримали громадянина України. Зараз вирішується питання про проведення екстрадиції та передачі втікача українській стороні.