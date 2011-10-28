Головний бухгалтер підприємства “заробила” на інвалідах 15 тис. грн.

Полтава. 28 жовтня. УНІАН. Працівники служби боротьби з економічною злочинністю викрили головного бухгалтера одного із сільськогосподарських підприємств Кременчуцького району, яка привласнила майже 15 тисяч бюджетних коштів.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Управління МВС України у Полтавській області.

Правоохоронці встановили, що 57-річна головний бухгалтер привласнила майже 15 тисяч гривень, які недоотримав державний бюджет через внесення нею недостовірних відомостей до звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів на підприємстві.

Наразі жінці доведеться відповісти перед Законом за ч.2 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

За вказані дії законодавець передбачив покарання у вигляді штрафу, обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

