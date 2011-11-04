На Вінниччині за хабарництво затримано начальника відділу ДВС

Вінниця. 4 листопада. УНІАН. На Вінниччині співробітники Служби безпеки України затримали начальника відділу Державної виконавчої служби одного з районів, який вимагав та одержав 5 тис. дол. хабара.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСБУ у Вінницькій області.

Співробітники СБУ викрили корупційну схему, яку створили й запровадили в дію начальник відділу Державної виконавчої служби одного з районів Вінницького міського управління юстиції у змові з директором приватного підприємства, що реалізовувало за виконавчими провадженнями майно.

Зокрема, вони запропонували мешканцю Вінниці, чия квартира була у банківській заставі і підлягала реалізації за борги, продати йому ж квартиру з прилюдних торгів, але з уцінкою до 50% від її початкової вартості, за умови сплати хабара у розмірі 5 тис. дол.

3 листопада правоохоронці затримали зловмисників «на гарячому» під час одержання хабара на одній з місцевих АЗС.

Того ж дня за матеріалами СБУ органами прокуратури стосовно вказаних двох осіб порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Наразі начальнику відділу Державної виконавчої служби рішенням суду обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд, а директор приватного підприємства утримується під вартою.