Міністр МВС привітав ветеранів органів внутрішніх справ зі святом

Київ. 10 листопада. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко привітав ветеранів органів внутрішніх справ зі святом.

Як зазначається у тексті привітання міністра розміщеному на офіційному сайті МВС України, Віталій Захарченко відмітивши, що „міліція незалежної України наближається до свого 20-річного ювілею. Її історія наповнена важливими подіями, змінами, досягненнями та перемогами. Але потрібно пам'ятати, що цим всім ми зобов'язані вам, дорогі ветерани органів внутрішніх справ”, наголосив, що „у той непростий час, коли руйнувалася єдина держава, нівелювалися моральні цінності і зникали духовні орієнтири, ви залишалися на вістрі боротьби зі злочинністю, надійно захищаючи права, свободи і законні інтереси громадян молодої незалежної України”.

„Ваші безцінні знання і досвід зіграли важливу роль у становленні української міліції на зорі незалежності держави. Ваші доблесть, відвага і честь стали зразком для молодого покоління українських правоохоронців.

Багато хто з ветеранів до цього часу знаходяться в строю, продовжуючи передавати оточуючим свій безцінний життєвий досвід, оптимізм і життєву енергію.

У цей святковий день дозвольте мені від імені колегії МВС і від себе особисто привітати вас зі святом, побажати здоров'я, довголіття, сімейного тепла та нових досягнень на благо України”, - йдеться у тексті привітання.



