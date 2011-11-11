На Полтавщині затримали ОЗГ, члени якого на ходу "обчищали" вантажівки

Київ. 11 листопада. УНІАН. Працівники УБОЗ у Полтавській області знешкодили організовану злочинну групу, учасники якої впродовж останніх років займалися розкраданнями з вантажних автомобілів під час руху.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, до складу групи входили троє мешканців м. Кременчука, віком від 32 до 37 років. Зловмисники діяли вночі на трасі Київ-Дніпропетровськ. Згідно з розробленим планом, їх легковий автомобіль впритул під'їжджав до завантаженого товарами авто, яке рухалося вгору на невеликій швидкості. У цей час один із учасників ОЗГ розкривав замки вантажівки.

Після цього члени групи демонстрували справжні чудеса акробатики і відмінні фізичні навички: один із хлопців влізав у причіп і передавав товар спільнику, який стояв на капоті легковика. Здобиччю могли бути як недорогі речі, так і цінна апаратура, комп'ютери, телевізори.

Для здійснення нападів трійця мала не тільки необхідні інструменти, але й кілька автомобілів із форсованими двигунами і посиленими капотами. У «каскадерів» також були радіостанції, налаштовані на загальні частоти з водіями-далекобійниками. Тому зловмисники добре володіли інформацією про пересування вантажів, маршрути і зупинки вантажних авто.

Нападників затримано за допомогою бійців спецпідрозділу «Сокіл».

Під час проведених обшуків правоохоронці вилучили сім автомобілів, серед яких дорогі іномарки, різні технічні пристосування, які використовувалися під час нападів, маски та частину викраденого.

Слідчим управлінням УМВС Полтавщини порушено кримінальну справу за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. На сьогодні оперативникам відомо, що на рахунку учасників ОЗГ понад 30 злочинів.

