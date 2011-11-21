Після скандального ДТП до даїшника з поламаною ногою ніхто не підійшов

Київ. 21 листопада. УНІАН. Молодший сержант Дмитро Целуйко, який 10 листопада став учасником ДТП на Хрещатику за участю "Бентлі", поділився враженнями від пережитого.

"Після аварії до мене ніхто з винуватців ДТП навіть не підійшов. Та й люди не особливо намагалися допомогти. Стояв натовп народу, але все знімали на мобільний. Підбіг лише один чоловік, який сказав, що працює гірським рятувальником. Почав розпитувати про мій стан, говорив, що потрібно робити в такій ситуації, задавав питання. Робив все, щоб я не втратив свідомість до приїзду швидкої", - розповів Целуйко.

Молодший сержант Дмитро Целуйко до останнього намагався зупинити автомобілі на перехресті Хрещатика та Прорізної, але водії відмовлялися слухати регулювальника, пише "Комсомольская правда в Украине".

За його словами, давши сигнал на проїзд машинам з Прорізної, він побачив як мчить на великій швидкості "Бентлі".

"Як тільки дав проїзд, на горизонті з'явилося світло фар. Швидкість автомобіля була дуже великою, тому я знову підняв праву руку вгору, а лівою долонею показував водіям на Прорізній, щоб вони не вилизали на перехрестя. Але вже було пізно. "Бентлі" на жест, який забороняє рух, не зреагував, водії з Прорізної так само не хотіли помічати моїх жестів. У тій ситуації я зробив все що міг. Але я ж не можу опиратися в бампер машин, щоб не дати їм проїхати», - зазначив регулювальник

У Целуйка - потрійний перелом ноги. Три хірурги протягом п'яти годин збирали кістку ноги інспектора по шматочках.

Як відомо, увечері 10 листопада в Києві на перехресті Хрещатика й Прорізної, де працював регулювальник, сталося ДТП. Регулювальник здійняв жезл угору, що значило припинення руху для машин, які рухаються Хрещатиком, але Bentley проігнорував знак і на великій швидкості виїхав на перехрестя.

Машину розгорнуло, вона збила регулювальника й виїхала на зустрічну смугу. Дев'ять потерпілих машин оцінюють загалом у 450 тис. дол.

За інформацією міліції, за кермом "Бентлі" був водій Володимир Москалюк. Він зараз перебуває в лікарні із забиттями та струсом мозку, і говорити, кого він возив, відмовляється.

ТСН