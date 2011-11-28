У Львові злочинці напали на міліціонерів із металевими трубами

Львів. 28 листопада. УНІАН. Львівські оперативники затримали трьох зловмисників, які напали на чоловіка та жорстоко побили його металевими трубами, а при переслідуванні нападу зазнали і самі правоохоронці.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, минулого тижня, близько шостої вечора троє працівників карного розшуку Залізничного райвідділку міста Львова були на завданні, їм доручили доставити до міліції свідка у кримінальній справі. Чоловік тривалий час ігнорував усі виклики слідчого та не з’являвся на допити. Тож правоохоронці вирушили до нього додому.

Вже біля будинку, що по вулиці Виговського, оперативники несподівано почули якісь підозрілі звуки. Підійшли ближче та ледь розгледіли у темряві вражаючу картину – на землі лежав непритомний чоловік, а над ним стояли троє здорованів та щосили дубасили свою жертву металевими трубами.

«Постраждалий кричав. І було чути звуки від нанесення ударів, шум. Ми підбігли, побачили, як троє невідомих чоловіків, одягнених повністю в чорне, в капюшонах, наносять удари постраждалому. Ми крикнули: «Стійте, міліція!» – розповів один із працівників карного розшуку Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області.

Побачивши міліціонерів, нападники почали втікали. Прихопили із собою барсетку постраждалого та металеві труби. Вочевидь, сподівалися відбитися від правоохоронців.

Оперативники помчали слідом. Вже по дорозі подзвонили до райвідділку та повідомили про те, що сталося.

Петляючи провулками, злочинці, зрештою, вискочили на перехрестя вулиці Любінської.

Побачивши таксі, чоловіки миттю заскочили до машини та наказали водієві їхати, однак його зупинили оперативники.

Переляканий водій хутко вискочив із машини. Міліціонери стали затримувати зловмисників. Намагалися витягнути їх із машини. Проте, ті відбивалися, як могли. У хід пішли металеві труби, які вони прихопили із собою. Один із розшуківців у сутичці з нападниками отримав травми.

У здорованів був із собою ще й ніж. Вони намагалися скористатись ним, проте правоохоронці швидко вибили його із рук одного з чоловіків. Вже через кілька хвилин усіх трьох злочинців затримали.

На місце події прибуло підкріплення – міліціонери патрульно-постової служби і «Беркут».

Зловмисників забрали до райвідділку. Проти них одразу ж порушили кримінальну справу за ч.2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вже встановили: усі троє затриманих – колишні спортсмени. Раніше чоловіки проблем із законом не мали. Напали на постраждалого ззаду. Кілька разів ударили чоловіка металевими трубами по голові. І навіть коли той упав на землю – продовжували бити.

Наразі слідчі з’ясовують мотиви цього жорстокого злочину та відпрацьовують усі можливі версії.

Постраждалий, якого одразу ж доправили до реанімації, був у надзвичайно важкому стані. Через кілька днів чоловік помер у лікарні. Тож зараз вирішується питання про перекваліфікацію цього злочину на більш тяжкий.

Оперативник, який постраждав у бійці зі злочинцями, у шпиталі. У міліціонера – травми голови.