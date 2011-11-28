У Донецьку не билися, тому і не втручалися – міліція

Київ. 28 листопада. УНІАН. Під час демонтажу намету чорнобильців в Донецьку не було бійки, тому міліція не втручалась.

Про це повідомив начальник управління зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ Володимир Поліщук в ефірі телеканалу ТВі.

"Жодного працівника міліції саме в наметі, біля намету не було", - розповів він.

"Акція, яка там почалася, проходить з 14 листопада. Для охорони громадського порядку звичайно там перебувають представники міліції. Вони охороняли громадський порядок", - додав речник МВС.

При цьому Поліщук уточнив, що у неделю, 27 листопада, ввечері біля наметового містечка було керівництво міліції області.

"От коли МНС повідомило, що вони мають намір відібрати цей намет, то звичайно для того, щоб володіти ситуацією начальник донецької міліції приїжджав і там перебував", - зазначив він.

Поліщук уточнив, що "за словами працівника донецької міліції якогось протистояння і боротьби за цей намет там не було".

"Там все відбувалось протягом десь кількох секунд. Мені сказали, секунд 10-20 і працівники МНС підняли поли (намету) і погрузили на транспортний засіб", - заявив речник міліції.

"Працівники міліції звичайно би втручались, якби там було протистояння, і бійка була. Факт того, що там когось топтали і заперечують наші колеги з донецької міліції", - підсумував він.

Як відомо, 27 листопада ввечері в Донецьку під час ліквідації акції помер 70-річний шахтар Геннадій Конопльов.

Українська правда