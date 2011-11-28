У Донецьку не билися, тому і не втручалися – міліція
Під час демонтажу намету
Київ. 28 листопада. УНІАН. Під час демонтажу намету чорнобильців в Донецьку не було бійки, тому міліція не втручалась.
Про це повідомив начальник управління зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ Володимир Поліщук в ефірі телеканалу ТВі.
"Жодного працівника міліції саме в наметі, біля намету не було", - розповів він.
"Акція, яка там почалася, проходить з 14 листопада. Для охорони громадського порядку звичайно там перебувають представники міліції. Вони охороняли громадський порядок", - додав речник МВС.
При цьому Поліщук уточнив, що у неделю, 27 листопада, ввечері біля наметового містечка було керівництво міліції області.
"От коли МНС повідомило, що вони мають намір відібрати цей намет, то звичайно для того, щоб володіти ситуацією начальник донецької міліції приїжджав і там перебував", - зазначив він.
Поліщук уточнив, що "за словами працівника донецької міліції якогось протистояння і боротьби за цей намет там не було".
"Там все відбувалось протягом десь кількох секунд. Мені сказали, секунд 10-20 і працівники МНС підняли поли (намету) і погрузили на транспортний засіб", - заявив речник міліції.
"Працівники міліції звичайно би втручались, якби там було протистояння, і бійка була. Факт того, що там когось топтали і заперечують наші колеги з донецької міліції", - підсумував він.
Як відомо, 27 листопада ввечері в Донецьку під час ліквідації акції помер 70-річний шахтар Геннадій Конопльов.