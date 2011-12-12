У Криму дитина загинула від отруєння парами засобу від комах
Батько обробляв зерно
Сімферополь. 12 грудня. УНІАН. У Криму чотирирічна дівчинка загинула, ймовірно, отруївшись парами засобу для боротьби з комахами-шкідниками, яким обробляв зерно її батько.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського управління МНС.
Нещасний випадок стався в селі Медведівка Джанкойського району.
За інформацією рятувальників, чоловік 6 грудня використовував препарат «Селфос» для зерна, що зберігалося в гаражі біля будинку. Через три дні його дочці стало зле.
«Батьки звернулися до Джанкойської райлікарні, лікарі запропонували стаціонарне лікування дитини, від якого вони відмовилися», - зазначили в МНС.
11 грудня надійшла інформація про смерть дівчинки.
Міліція проводить розслідування пригоди.