У Полтаві під час ДТП постраждала невістка і онука губернатора області

Полтава. 14 грудня. УНІАН. 1,5-річну онуку і невістку голови Полтавської обласної державної адміністрації Олександра Удовиченка, а також 10-річну дитину госпіталізовано 12 грудня внаслідок зіткнення 3 автомобілів у Полтаві. Про це повідомив представник управління Міністерства внутрішніх справ у Полтавській області.

З його слів, на вул. Фрунзе в напрямку вул. Степового Фронту рухався автомобіль Mercedes-Benz, за кермом якого перебував 39-річний полтавчанин.

Не витримавши безпечну дистанцію, він зіштовхнувся із джипом Mitsubishi Pajero, що рухався в попутному напрямку.

Від удару Mitsubishi виїхав на зустрічну смугу й зіштовхнувся з автомобілем Skoda Super, що рухався назустріч.

Внаслідок аварії постраждали троє пасажирів автомобіля Skoda.

28-річна невістка губернатора зазнала складної політравми, черепно-мозкової травми з гематомою, перелом шийного відділу хребта.

Постраждалу доставлено в реанімацію обласної клінічної лікарні Полтави.

1,5-річна онука Удовиченко одержала забій обличчя, струс головного мозку й закриту черепно-мозкову травму.

Її доставлено в обласну дитячу лікарню Полтави.

У 10-річного хлопчика, який також перебував у салоні автомобіля Skoda, - струс головного мозку, закрита черепно-мозкова травма, травма живота.

Він також доставлений в обласну дитячу лікарню Полтави.

Водій цього автомобіля - 31-річний житель Полтави - не постраждав.

Ведеться слідство.

Український тиждень