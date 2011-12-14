У Полтаві під час ДТП постраждала невістка і онука губернатора області
28-річна жінка в реанімації
Полтава. 14 грудня. УНІАН. 1,5-річну онуку і невістку голови Полтавської обласної державної адміністрації Олександра Удовиченка, а також 10-річну дитину госпіталізовано 12 грудня внаслідок зіткнення 3 автомобілів у Полтаві. Про це повідомив представник управління Міністерства внутрішніх справ у Полтавській області.
З його слів, на вул. Фрунзе в напрямку вул. Степового Фронту рухався автомобіль Mercedes-Benz, за кермом якого перебував 39-річний полтавчанин.
Не витримавши безпечну дистанцію, він зіштовхнувся із джипом Mitsubishi Pajero, що рухався в попутному напрямку.
Від удару Mitsubishi виїхав на зустрічну смугу й зіштовхнувся з автомобілем Skoda Super, що рухався назустріч.
Внаслідок аварії постраждали троє пасажирів автомобіля Skoda.
28-річна невістка губернатора зазнала складної політравми, черепно-мозкової травми з гематомою, перелом шийного відділу хребта.
Постраждалу доставлено в реанімацію обласної клінічної лікарні Полтави.
1,5-річна онука Удовиченко одержала забій обличчя, струс головного мозку й закриту черепно-мозкову травму.
Її доставлено в обласну дитячу лікарню Полтави.
У 10-річного хлопчика, який також перебував у салоні автомобіля Skoda, - струс головного мозку, закрита черепно-мозкова травма, травма живота.
Він також доставлений в обласну дитячу лікарню Полтави.
Водій цього автомобіля - 31-річний житель Полтави - не постраждав.
Ведеться слідство.