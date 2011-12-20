Азаров привітав працівників міліції з професійним святом
20 грудня – День міліції України
Київ. 20 грудня. УНІАН. Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ привітав працівників міліції з професійним святом.
У тексті привітання, розміщеному на офіційному сайті МВС України, йдеться:
„Від імені Уряду щиро вітаю Вас із Днем міліції!
Працівники органів внутрішніх справ багато роблять для того, щоб у суспільстві панували мир та спокій, щоб інтереси держави та права наших громадян були надійно захищені.
Життєво необхідна, а іноді непомітна для пересічного громадянина робота із запобігання протиправним діям, зокрема у сфері економіки, розкриття та розслідування злочинів, забезпечення громадської безпеки не залишається поза увагою керівництва держави.
Уряд глибоко шанує і цінує Вашу самовіддану працю на благо нашої держави. Велика вдячність за це всім працівникам і ветеранам органів внутрішніх справ.
Упевнений, що напрацьований за 20 років позитивний досвід роботи із захисту прав, свобод, честі і гідності громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, Ваша самовіддана праця сприятимуть виконанню покладених на Міністерство внутрішніх справ завдань, досягненню високих результатів у службовій діяльності і стануть найкращим взірцем служіння Українському народові!
Бажаю Вам і Вашим родинам міцного здоров'я, щастя, невичерпної енергії та нових звершень для добробуту України”.