Київ. 20 грудня. УНІАН. Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ привітав працівників міліції з професійним святом.

У тексті привітання, розміщеному на офіційному сайті МВС України, йдеться:

„Від імені Уряду щиро вітаю Вас із Днем міліції!

Працівники органів внутрішніх справ багато роблять для того, щоб у суспільстві панували мир та спокій, щоб інтереси держави та права наших громадян були надійно захищені.

Життєво необхідна, а іноді непомітна для пересічного громадянина робота із запобігання протиправним діям, зокрема у сфері економіки, розкриття та розслідування злочинів, забезпечення громадської безпеки не залишається поза увагою керівництва держави.

Уряд глибоко шанує і цінує Вашу самовіддану працю на благо нашої держави. Велика вдячність за це всім працівникам і ветеранам органів внутрішніх справ.

Упевнений, що напрацьований за 20 років позитивний досвід роботи із захисту прав, свобод, честі і гідності громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, Ваша самовіддана праця сприятимуть виконанню покладених на Міністерство внутрішніх справ завдань, досягненню високих результатів у службовій діяльності і стануть найкращим взірцем служіння Українському народові!

Бажаю Вам і Вашим родинам міцного здоров'я, щастя, невичерпної енергії та нових звершень для добробуту України”.



