Посадовець Держуправління охорони НПС погорів на хабарі

Львів. 18 січня. УНІАН. На Львівщині працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю під час отримання хабара в сумі 32 тисячі гривень було затримано головного спеціаліста відділу регуляторної політики та землеустрою Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області.

Про це повідомили УНІАН в ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, затриманий еколог зобов’язався сприяти мешканцю Львівщини у видачі відповідного свідоцтва щодо погодження проекту відведення земельної ділянки для забудови на території місцевої ради Буського району Львівської області.

Прокуратурою Львівської області порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 368 КК України.

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