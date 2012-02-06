На Чернігівщині обігрівальними приладами спалили заживо 100 свиней
13:50, 06 лютого 2012Кримінал
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На тваринницькій фермі
Чернігів. 6 лютого, УНІАН. У Чернігівській області згоріла тваринницька ферма. Загинуло близько 100 свиней.
Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, у смт Михайло-Коцюбинське сталася пожежа і будівлі тваринницької ферми. Вогнем знищено покрівлю та перекриття на всій площі.
Причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електронагрівальних приладів.
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