На Чернігівщині обігрівальними приладами спалили заживо 100 свиней

На тваринницькій фермі

Чернігів. 6 лютого, УНІАН. У Чернігівській області згоріла тваринницька ферма. Загинуло близько 100 свиней. Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, у смт Михайло-Коцюбинське сталася пожежа і будівлі тваринницької ферми. Вогнем знищено покрівлю та перекриття на всій площі. Причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електронагрівальних приладів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter