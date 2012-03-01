Суд амністував азербайджанця, який на смерть збив міліціонера

Рівне. 1 березня. УНІАН. Рівненський районний суд звільнив під амністію водія-азербайджанця, який на смерть збив працівника міліції.

Правоохоронець, який був при виконанні службових обов’язків, загинув під колесами автомобіля «Субару-Оутбек», водій якого, як свідчать висновки експертизи, значно перевищив швидкість. Та попри це, гуманні українські закони дозволили винуватцю ДТП уникнути покарання та залишитись на волі. Із цим вироком рідні загиблого міліціонера не погодились та вимагають повторного розслідування.

Трагедія сталась минулого літа в селищі Квасилів Рівненського району. Тоді на «зебрі» водій автомобіля «Субару-Оутбек», громадянин Азербайджану, співвласник кафе «Райський сад», що на околиці Рівного, Мурсал Рамазанов збив на смерть 26-річного оперативника обласного управління міліції Віктора Шабанова, який на той момент був на службі.

Факт перевищення швидкості підтверджують і правоохоронці, які проводили розслідування обставин ДТП. Начальник слідчого управління УМВС у Рівненській області Анатолій Грицищин каже, що правоохоронці встановили, що водій автомобіля «Субару-Оутбек» суттєво перевищив ліміт швидкості у населених пунктах. Він їхав зі швидкістю близько 100 км/год.

За фактом ДТП було порушено кримінальну справу. Її розслідування тривало понад півроку. До останнього моменту водій автомобіля Мурсал Рамазанов проходив по справі як свідок. Обвинувачення йому висунули лише у грудні — коли слідчі, як стверджує батько загиблого міліціонера, за півдня завершили розслідування справи та направили її до Рівненського районного суду не з обвинувальним вироком, а з постановою про закриття кримінальної справи. Зрозуміло, що за такої оперативності рідні загиблого та їхні представники не мали змоги ознайомитися з матеріалами кримінальної справи.

Представник потерпілих юрист Микола Якубець каже, що слідство було необ’єктивним та проводилось поспіхом із суттєвими порушеннями:

— Більш як за півроку, поки тривало слідство, матір загиблого чомусь жодного разу не опитали. А також не визнали потерпілою стороною, хоча мали це зробити. Крім того, на нашу думку, потрібно було провести судово-психіатричну експертизу обвинуваченого, залучити лікаря-офтальмолога, оскільки є підстави вважати, що обвинувачений має поганий зір. Протягом останніх кількох років він неодноразово притягувався до адмінвідповідальності за порушення правил дорожнього руху. Однак це чомусь не було долучено до справи, хоча є характеризуючою обставиною його як потенційного порушника ПДР.

Є питання і щодо самого процесу слідства. Тривало воно більш як півроку. За цей час усіх необхідних слідчих дій та експертиз проведено не було. Натомість згодом, в один день — 15 грудня Мурсалу Рамазанову пред’явлено обвинувачення, проведено його допит та обрано запобіжний захід — підписку про невиїзд. Того ж дня його було ознайомлено з постановами про призначення експертизи та висновками експертів, накладено арешт на його майно і безкоштовно повернуто обвинуваченому зі штрафмайданчика автомобіль «Субару-Оутбек», який проходив по справі як речовий доказ. Також працівники ДАІ повернули йому посвідчення водія. Мовляв, їзди, каліч та вбивай людей далі. Існує низка й інших запитань щодо самого процесу слідства.

Пан Якубець припускає, що слідчі навмисно так поспішали, оскільки з початку цього року у зв’язку зі змінами до Закону України «Про застосування амністії» винуватець ДТП хоч і підпадав під амністію, але кримінальну справу потрібно було б направляти з обвинувальним висновком прокурору для прийняття відповідного рішення. А ще, каже пан Якубець, якби справа була передана до суду не з постановою про її закриття по амністії, а з обвинувальним висновком, то потерпілі мали б право виставити обвинуваченому до відшкодування матеріальні та моральні збитки. А так їх цього права позбавили.

Спілкуватись із журналістами обвинувачений Мурсал Рамазанов відмовився. За словами його адвоката Павла Луцюка, слідчі все зробили правильно, а Рівненський районний суд прийняв правильне рішення. Завдані ж збитки потерпілим має компенсувати не його підзахисний, а страхова компанія.

Рішення Рівненського районного суду батько загиблого міліціонера Віктора Шабанова вже оскаржив. Засідання Апеляційного суду призначено на 6 березня. Чоловік та його рідні сподіваються, що їхня скарга буде задоволена, після чого буде повторно проведено слідство і встановлено усі обставини трагедії, яка сталась у Квасилові 7 червня минулого року. Крім того, потерпілий написав скарги кільком народним депутатам України.

Також звернувся з відповідними скаргами на дії місцевих працівників міліції до міністра внутрішніх справ та Генерального прокурора України.

Рівне вечірнє