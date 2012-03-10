У Рівному таксист і пасажири влаштували бійку біля відділку міліції

Рівне. 10 березня. УНІАН. 8 березня у Рівному пасажири таксі влаштували "розборки" з водієм під міським відділом міліції

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Міліціонери розборонили чоловіків і запросили у відділ для дачі пояснень.

Таксист стверджував, що пасажири накинулись на нього з кулаками.

Натомість пасажири переконували: водій таксі спеціально звернув не в той поворот, щоб стягти з них більше грошей.

ОГО