У Рівному таксист і пасажири влаштували бійку біля відділку міліції
10:04, 10 березня 2012Кримінал
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Розборонили міліціонери
Рівне. 10 березня. УНІАН. 8 березня у Рівному пасажири таксі влаштували "розборки" з водієм під міським відділом міліції
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Міліціонери розборонили чоловіків і запросили у відділ для дачі пояснень.
Таксист стверджував, що пасажири накинулись на нього з кулаками.
Натомість пасажири переконували: водій таксі спеціально звернув не в той поворот, щоб стягти з них більше грошей.
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