В Умані п’ятеро молодиків зґвалтували дівчину

Черкаси. 22 березня. УНІАН. В Умані Черкаської області п’ятеро молодиків зґвалтували 19-річну дівчину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Черкаської області, п’ятеро молодих чоловіків, погрожуючи 19-річній уманчанці фізичною розправою, вступили з нею в статевий зв`язок проти її волі.

20 березня Уманським відділом міліції за фактом зґвалтування 19-річної жительки міста порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 152 ККУ (Зґвалтування, вчинене групою осіб).

Міліція затримала усіх п’ятьох ґвалтівників.

Прокуратурою Черкаської області взято на контроль хід досудового слідства у цій кримінальній справі.

У разі доведення вини всіх затриманих у суді їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.