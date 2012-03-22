У Херсонській області затримали міліціонера, який торгував зброєю

Херсон. 22 березня. УНІАН. У Херсонській області співробітник міліції продавав здану населенням зброю.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області.

За їхніми даними, прокуратура вже направила до суду кримінальну справу стосовно старшого інспектора дозвільної системи відділу громадської безпеки міського управління УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції, а також ще однієї цивільної особи.

Слідством встановлено, що працівник МВС, використовуючи свої владні повноваження всупереч інтересам служби, керуючись корисливим мотивом, упродовж 2010 – 2011 років приймав від місцевих жителів зброю на знищення, проте прийняте не здавав на склад господарського відділу УМВС області, а привласнював і передавав для збуту третій особі.

За цей період часу підозрюваний працівник міліції привласнив 7 одиниць зброї, чотири з яких передав для продажу.

Стосовно міліціонера було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд, а стосовно його співучасника – утримання під вартою.