У Запоріжжі заступник директора школи вимагав хабарі від учнів
16:25, 22 березня 2012Кримінал
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За успішне складання іспитів
Київ. 22 березня. УНІАН. Правоохоронці викрили у хабарництві заступника директора однієї зі шкіл Запоріжжі.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, він вимагав та отримав 13 тис. грн. хабара від учнів за сприяння їм в успішній здачі іспитів.
Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
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