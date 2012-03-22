Одеський студент обкрадав людей на інтернет-аукціонах

Одеса. 22 березня. УНІАН. Одеський студент обкрадав людей через Інтернет-аукціони, повідомляє прес-служба ГУ МВС України в Одеській області.

Співробітниками відділу протидії злочинам у сфері інтелектуальної власності Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю Головного управління МВС України в Одеській області за підозрою в скоєнні шахрайських дій в мережі Інтернет затриманий 20-річний уродженець міста Котовськ.

Попередньо правоохоронці встановили, що молодик приїхав в Одесу на навчання, жив у гуртожитку вузу і був звичайним студентом. А як відомо, студентам ніколи не вистачає грошей, а тому, непогано розбираючись у комп'ютерній техніці, він вирішив підзаробити на довірливих громадянах.

Використовуючи власний комп'ютер в мережі Інтернет на сайті одного з інтернет-аукціонів він розмістив оголошення про продаж різноманітної комп'ютерної продукції іноземного виробництва з номером власного банківського рахунку. Не маючи зазначених в оголошенні товарів, хлопець все ж сподівався на позитивний результат, і не даремно, оскільки дехто попадався на його гачок. Після проведення аукціону та придбання лотів переможці перераховували гроші на рахунок афериста, і чекати виграшів їм доводилося дуже довго і згодом вони розуміли, що стали жертвою шахрая і нічого не отримають.

Після затримання хлопець повідомив правоохоронцям, що здійснював свої махінації вже протягом трьох-чотирьох місяців. Перераховані гроші знімав в банківських установах і в матеріальному плані себе почував досить непогано.

Слідчим відділом Шевченківського ОМ стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України (шахрайство). На сьогоднішній день сума встановленого заподіяного збитку становить близько 10000 грн. Хоча це не остаточна цифра.

Експрес