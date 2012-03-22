В Одесі затримали шахрая, який намагався обдурити арабських шейхів

Одеса. 22 березня. УНІАН. В Одесі розкрили шахрайство міжнародного масштабу, повідомляє міське управління МВС. Одеські правоохоронці затримали чоловіка, який організував у місті хрестоматійну філію контори «Роги і копита».

Респектабельного вигляду чоловік входив у довіру до заможних людей і пропонував стати інвесторами оригінального проекту - створення в Одеській області Європейської дитячої дипломатичної школи світу.



48-річний чоловік оформив в нашому місті відділення створеного ним в Росії благодійного фонду, орендував триповерховий офіс, обладнав його сучасною оргтехнікою, обставив гарними меблями. Потенційних інвесторів він возив в Сергіївку, показував земельну ділянку, розповідав, що частина території займе дитяча дипломатична школа, а частину можна буде продати за високою ціною і отримати прибуток.

Тетяна Хмельницька, ст. інспектор сектору зв'язків з громадськістю Одеського міського управління міліції: на вудку потрапили п'ять одеситів, які виклали за ідеї Остапа Бендера понад півмільйона гривень. На даний момент всі ці епізоди доведені. Зібрано базу. Проводяться очні ставки. Кримінальну справу порушено за статтею 190 - шахрайство.

За інформацією правоохоронців, ще в Росії, діючи за подібною схемою, чоловік заробив близько мільйона доларів. В Одесі, крім збору грошей на будівництво дитячої установи в курортній Сергіївці, шахрай пропонував інвесторам вигідну операцію - обмін гривні на долари за досить вигідним курсом - один до шести. Ні гривень, ні доларів потерпілі більше не побачили. Один з них віддав чоловікові для обміну 240 000.

В ході санкціонованого обшуку з офісу підозрюваного вилучили документацію і оргтехніку. Як з'ясувалося, затриманий направляв листи з пропозицією про співпрацю не тільки до співвітчизників, а й до Хіларі Клінтон, і навіть до арабських шейхів.

Експрес