Водій на очах ДАІ скоїв наїзд на журналіста ”Дорожнього контролю”

Київ. 4 квітня. УНІАН. У Миколаєві невідомий водій навмисне здійснив наїзд на журналіста газети ”Дорожній контроль” («ДК») Віталія Косенка.

Про це повідомляє інтернет-видання «Дорожній контроль».

Зокрема, 2 квітня в Миколаєві близько 12.00 на вул. Пушкінській представники «ДК» зупинилися біля наряду ДПС ДАІ й почали знімати роботу міліціонерів на відеокамеру. Журналісти побачили, що на задньому сидінні машини патруля лежать два напівзаповнені протоколи. Подібні протоколи були зафіксовані в Запоріжжі раніше.

«Дорожній контроль” відразу ж викликав чергового ДАІ. Після цього до патруля ДАІ під`їхав невідомий водій «Лади» і в нецензурній формі запитав, що знімають журналісти. Водій почав погрожувати фізичною розправою журналістам ”ДК” і знищенням відеокамери. Видання зазначає, що водій був явно незадоволений тим фактом, що ”ДК” знімав працівників ДАІ. ”Езжай в Херсон и там беспредель, понял или нет?”, - заявив водій журналісту «ДК» В.Косенку.

Видання також зазначає, що активісти ”Дорожнього контролю” раніше не зустрічалися з цим громадянином і не говорили, що вони з Херсона, тобто, ”захисник ДАІ” чудово знав, із ким спілкується і навмисно погрожував журналістам.

Після невеликої суперечки водій сів у свій автомобіль і через відкрите скло повідомив, що чекатиме на В.Косенка на виїзді з міста. Журналіст ”ДК” попросив співробітників ДАІ, які стояли поруч, припинити незаконні дії. В цей час водій різко рушив і збив Віталія, травмувавши йому ноги.

Відразу після інциденту, зазначає видання, водій «Лади» заявив місцевим журналістам, що коли його машина почала рушати з місця, один із чотирьох чоловіків, які підійшли до його автомобіля, нібито сам кинувся на капот його автомобіля, імітуючи ДТП. Цю версію підтвердили й працівники ДАІ. Проте видання має в своєму розпорядженні відеозапис, який свідчить про інше.

Після ДТП В.Косенка доставили до місцевої лікарні. У зв`язку з тим, що травми не були небезпечними, журналіста виписали того ж дня і він разом із рештою активістів ”ДК” повернувся до Херсона. Згідно з висновками судово-медичної експертизи, журналісту було поставлено діагноз: забій шийного відділу хребта й забій обох колінних суглобів.

За інформацією миколаївських автомобілістів, водій «Лади» на ім`я Сергій - колишній співробітник ДАІ. Водії говорять, що цей громадянин часто виступає свідком при складанні адміністративних протоколів.