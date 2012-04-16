Порушено справу за фактом вбивства бізнесмена Аксельрода
Розстріляли 13 квітня
Дніпропетровськ. 16 квітня. УНІАН. Слідчий відділ Жовтневого райвідділу міліції Дніпропетровська порушив кримінальну справу за фактом вбивства дніпропетровського бізнесмена Геннадія Аксельрода, розстріляного 14 квітня.
Як повідомив УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Дніпропетровській області Олексій Щербатов, справу порушено за ч. 2 ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Сьогодні у Дніпропетровську відбулися похорони Г.Аксельрода.
45-річний Г.Аксельрод займався будівельним бізнесом. Був віце-президентом компанії «Спарта», реалізував у Дніпропетровську низку архітектурно-будівельних проектів. Зокрема, за даними експертів, Г.Аксельроду належить великий торговельний центр «Пасаж», який був збудований на місці магазину «Дитячий світ» у центрі Дніпропетровська.
Як повідомляв УНІАН, 14 квітня близько 17.00 у центрі Дніпропетровська біля власного будинку на вулиці Гоголя, 1 кілер застрелив відомого місцевого бізнесмена Г.Аксельрода.
Г.Аксельрод приїхав до будинку за кермом власного автомобіля.
У той час як відкривались автоматичні ворота у двір будинку, невідомий на велосипеді вистрілив зі зброї з глушником у лобове скло автомобіля. Бізнесмен вибіг з автомобіля і намагався бігти у бік проспекту Карла Маркса, але зловмисник здійснив ще кілька пострілів і влучив у голову Г.Аксельроду. Бізнесмен загинув на місці.