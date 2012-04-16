Прикордонники виявили в авто замість бензобаку - бак з парфумами

Суми. 16 квітня. УНІАН. 12 квітня під час прикордонно-митного контролю автомобіля «Мерседес Е-250», що слідував на виїзд з України через місцевий пункт пропуску «Середина-Буда», прикордонники Сумського прикордонного загону виявили парфумерію, яка знаходилася в схованці замість паливного баку.

Інформація про можливе перевезення товарів народного споживання в легковому автомобілі з використанням тайників надійшла до прикордонників завчасно.

Під час огляду «Мерседесу» на місці, де повинен бути паливний бак, було виявлено тайник, в якому знаходилося дві картонні коробки зі 130 флаконами туалетної води. При цьому система подачі палива автомобіля здійснювалася з бачку для омивання вітрового скла.

Товар та автомобіль «Мерседес Е-250» за попередньою сумою оцінки 40 000 гривень та 60 000 гривень відповідно, вилучено встановленим порядком.

Водію автомобіля, 26-річному громадянину України, доведеться понести відповідальність згідно із чинним законодавством, повідомляє прес-служба Сумського прикордонного загону.

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