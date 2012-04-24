На Тернопільщині у власному будинку живцем згоріли сестри-близнючки

Тернопіль. 24 квітня. УНІАН. Дві сестри – близнючки згоріли в селі Росохач Чортівського району на Тернопільщині.

Пожежа сталась дуже пізно вночі, коли всі вже спали. В селі кажуть, що можливо вогонь почався від запаленої свічки, яку інколи ставили на ніч після молитви.

- Я живу в другому кінці села то тільки чула, що вночі була дуже велика пожежа і що пожежники гасили цілу ніч. – розповіла жителька села Росохач. – Сестри були вчительками-пенсіонерками. Одна з них мала старшу дочку.

В сестер є ще рідний брат – близнюк, який проживає з жінкою в Чорткові. У селі він довгий час був головою колгоспу, а потім побудувався в Чорткові і виїхав.

За Збручем