43-річний чоловік потрапив у „капкан” кришки горища і помер

Ужгород. 25 квітня. УНІАН. У суботу в селі Букове Виноградівського району Закарпаття загинув 43-річний Іван Староста. Чоловіка смертельно придавило кришкою горища.

"Іван жив самотньо. Одружений не був. Мав тільки двох сестер, які жили окремо. Чоловік ніде не працював, час від часу полюбляв випити. В суботу його попросили допомогти провести ремонт у будинку родича Сергія. Чоловік зранку пішов туди", - розповіли в сільській раді Букового.

Сергій попросив родича прибрати на горищі будинку і пішов займатися своїми справами. Коли за кілька хвилин зайшов до комори, побачив, що Іван завис у повітрі. Чоловік був мертвий. Сергій викликав міліцію та медиків. Як з'ясувалося згодом, чоловік намагався злізти з горища. Та коли спробував зістрибнути на підлогу, його руку затисло дерев'яною кришкою. Оскільки драбини на горище не було, він завис у повітрі.

Скільки чоловік провисів і чому не гукав про допомогу – не відомо. Медики встановлюють, через що саме він помер.

Gazeta.ua