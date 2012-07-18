Київ. 18 липня. УНІАН. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська виступає за побудову нових СІЗО за межами центрів міст.

Про це вона повідомила в інтерв’ю сайту «Главком».

“Змінювати треба все. Починаючи від приміщень, які у багатьох містах перебувають ледь не в центрі поруч з ринками і житловими будинками. Вони були побудовані в 19-му столітті й відповідали тим нормам, але не сьогоднішнім. Змінювати треба і психологію працівників, їх ставлення до затриманих осіб і своєї роботи”, – заявила Уповноважений ВР з прав людини.

За її словами, «змінити працівників чи їхню психологію ми не можемо, але Омбудсман буде брати участь у підготовці нормативно-правової бази, яка готуватиметься пенітенціарною службою та Міністерством юстиції».

«Головне, що ми зараз впроваджуємо – національний превентивний механізм. Його реалізація полягатиме в тому, що спільно з громадськістю будемо проводити планові та позапланові моніторингові візити до місць несвободи, щоб дивитись, як дотримуються права людини в цих місцях. Якщо будемо знаходити порушення, то надаватимемо рекомендації державним органам”, – додала вона.

В.Лутковська розповіла, що за останній місяць тричі відвідувала Лук’янівське СІЗО у Києві. На її думку, “ситуація міняється. Найперше – змінилось керівництво слідчого ізолятора. Причому, цю заміну оцінюю дуже позитивно. На сьогодні СІЗО очолює людина, яка дійсно з честю виконує свої посадові обов’язки. Але навіть найпорядніша людина не може вирішити проблему грибка, який в’ївся в старі стіни. Після тої хвилі громадського обговорення після фільму Усова Київський слідчий ізолятор має отримати великі бюджетні призначення, щоб принаймні провести ремонт кількох приміщень”.

Проте, зауважила Омбудсман, «цей будинок побудований невідомо коли, він не розрахований на те, щоб там зробити сучасну вентиляцію. Навіть самий порядний керівник при величезних вкладеннях не зможе зробити нормальну вентиляційну систему».

На думку В.Лутковської, треба вирішувати проблему інакше. “Слідчі ізолятори слід виносити з центрів міст, будувати нові, у відповідності до сучасних стандартів. Лише після цього можна закривати ось цей жахливий осередок хвороб і нещасних людей, які опинилися в Лук’янівському СІЗО”, – сказала вона.

Омбдсман заявила, що планує говорити з Президентом Віктором Януковичем про можливе будівництво нових СІЗО.

“Інше питання, наскільки морально-етично будувати новий слідчий ізолятор, коли не вистачає шкіл? Новий слідчий ізолятор потребуватиме грошей”, – додала вона.

Джерело: http://glavcom.ua/articles/7638.html