У Луганську жінка вбила новонароджену дитину

Луганськ. 6 грудня. УНІАН. У Луганську розпочато досудове розслідування за фактом вбивства новонародженої дитини.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури області, слідчим відділом Кам’янобрідського райвідділу Луганського міськуправління МВС України в Луганській області ведеться розслідування злочину, передбаченого п.2 ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини).

За даними міліції, 26-річна луганчанка Б., у якої рік тому по недогляду загинула двомісячна дочка, власними руками задушила свого сина, якому виповнилося 5 днів.

З листопада 2011 року матір перебувала на профілактичному обліку в службі у справах дітей Кам’янобрідської районної у місті Луганськ ради та Луганському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Перевіркою також встановлено, що в сім’ї виховується малолітня дитина 2010 року народження, яку влаштовано до Луганської міської багатопрофільної дитячої лікарні № 4.