У Києві затримано посадовця Держфінінспекції

Прокуратурою Києва спільно з працівниками СБУ затримано посадовця столичної Державної фінансової інспекції під час одержання 10 тис. грн хабара.



Чиновник вимагав 10 тис. грн. Фото: tsn.ua

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, встановлено, що фінінспектор зажадав грошової винагороди від завідувача аптечного відділу Київської міської станції швидкої допомоги за складання позитивного висновку на проведення конкурсних торгів із закупівлі лікарських препаратів для медустанови.

Одразу після одержання хабара посадовця фінінспекції було затримано, а грошові кошти вилучено.

Відомості про вчинення фінінспектором корупційного правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 368 КК України («одержання хабара»).

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Києва.