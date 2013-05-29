Податкову міліцію скорочують

У зв’язку реорганізацією ДПС особовий склад податкової міліції буде скорочено і доведено до оптимальної кількості, необхідної для ефективного виконання функцій з боротьби з правопорушеннями у податковій та митний сфері. Про це йдеться у повідомленні прес-центру головного управління Міндоходів у Львівській області.



Головне управління Міндоходів у Львівській області

Раніше загальне число працівників районних відділів податкової міліції органів податкової служби області раніше становило 121 особу, то тепер – 85, що на 30% менше.

Реорганізація також торкнулася обласного апарату. В обласному апараті кількість працівників оперативного управління зменшилась на 84 особи, тобто на понад 45%.

Натомість на 23 штатні одиниці (майже вдвічі) збільшено відділ внутрішньої безпеки, який стежитиме за службовою дисципліною та дотриманням норм антикорупційного законодавства.

Як вказано у повідомленні, оперативна робота податкової міліції буде зосереджена на тих напрямках, де бюджет втрачає найбільше. Мова йде про ліквідацію «конвертаційних центрів», стягнення грошових коштів із їх користувачів, протидію розкраданню бюджетних коштів при держзакупівлях та подальшу їх легалізацію, викриття кримінальних оборудок за участю ризикових учасників зовнішньоекономічної діяльності.

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