В Ірпені охоронці будмайданчика вибили у журналістів з рук камеру

17:41, 27 червня 2013
Кримінал
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Знімальної групи телеканалу СТБ

В місті Ірпінь Київської області охоронці одного з будівельних майданчиків пошкодили камеру знімальної групи телеканалу СТБ.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС України в Київській області, інцидент трапився 27 червня.

Наразі встановлено, що знімальна група телеканалу після сесії міськради Ірпеня вирішила зробити зйомку місцевих краєвидів. Під час зйомки, неподалік від одного з будівельних майданчиків, до знімальної групи вийшли двоє охоронців (як потім з’ясувалося, місцеві жителі) та почали вимагати припинити зйомку, поінформували в міліції.

В результаті конфлікту, який виник, охоронці вибили у оператора камеру, яка впала на землю, та заламали йому руки. Конфлікт було припинено після прибуття наряду міліції. Усіх учасників інциденту було доставлено до місцевого райвідділку міліції та опитано.

У міліції Київщини не виключають, що за фактом інциденту буде відкрито кримінальне провадження за ст. 171 (перешкоджання професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.

 

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