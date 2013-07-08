6 осіб загинули в ДТП на Миколаївщині. Фото

У Миколаївській області в ДТП шестеро пасажирів легкового автомобіля загинули, ще двоє – травмовані. Аварія сталася 7 липня на дорозі Братське-Григор’євка.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, водій автомобіля Volkswagen Passat виїхав за межі проїзної частини та допустив зіткнення з деревом.

«У салоні авто перебувало восьмеро людей, шість з яких віком від 17 до 30 років загинули на місці події, а 17-річний хлопець та 25-річна дівчина доставлені в медичний заклад з діагнозом політравми. З’ясувалося, що водій та пасажири повертались з одного із сіл району, де відзначали свято Івана Купала», – йдеться у повідомленні.



Фото: Державтоінспекція у Миколаївській області

За фактом ДТП слідчий відділ УМВС України в Миколаївській області розпочав кримінальне провадження за ч.3 ст.286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.

Причини та обставини автопригоди з’ясовують слідчі.