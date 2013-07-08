6 осіб загинули в ДТП на Миколаївщині. Фото

08:19, 08 липня 2013
Кримінал
0 0

Поверталися із святкування Івана Купала

У Миколаївській області в ДТП шестеро пасажирів легкового автомобіля загинули, ще двоє – травмовані. Аварія сталася 7 липня на дорозі Братське-Григор’євка.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, водій автомобіля Volkswagen Passat  виїхав за межі проїзної частини та допустив зіткнення з деревом.

«У салоні авто перебувало восьмеро людей,  шість з яких віком від 17 до 30 років загинули на місці події, а 17-річний хлопець та 25-річна дівчина доставлені в медичний заклад з діагнозом політравми. З’ясувалося, що водій та пасажири повертались з одного із сіл району, де відзначали свято Івана Купала», – йдеться у повідомленні.


Фото: Державтоінспекція у Миколаївській області

За фактом ДТП слідчий відділ УМВС України в Миколаївській області розпочав кримінальне провадження за ч.3 ст.286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу  України.

Причини та обставини автопригоди з’ясовують слідчі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter